انتخاب صالح العرموطي رئيساً لكتلة الإصلاح النيابية

قررت كتلة الإصلاح النيابية للمجلس النيابي التاسع عشر انتخاب النائب صالح العرموطي رئيسا للكتلة، والمهندس موسى هنطش نائبا للرئيس والنائب عدنان مشوقة مقررا، والنائب ينال فريحات ناطقاً إعلاميا للكتلة والمهندسة مروة الصعوب عضوا في المكتب الدائم للكتلة.

وبحث اعضاء الكتلة خلال اجتماع لهم اليوم في مقر حزب جبهة العمل الإسلامي برنامج عمل الكتلة خلال المرحلة القادمة، مؤكدين على مواصلة ما بدأت به كتلة الإصلاح في المجلس السابق والتعاون مع أعضاء مجلس النواب بما يحقق المصالح الوطنية العليا والدفاع عن حقوق المواطنين وكرامتهم والعمل على تكريس دور مجلس النواب للقيام بواجبه في المجالين التشريعي والرقابي بما يجسد الإرادة الشعبية ومطالبها.

وتضم كتلة الإصلاح النيابية عشرة أعضاء وهم كل من النائب صالح العرموطي، والنائب المهندس موسى هنطش والنائب أيوب خميس والنائب ينال فريحات والنائب عدنان مشوقة، والنائب الدكتور محمد أبو صعيليك والنائب أحمد القطاونة والنائب مروة الصعوب، والنائب حسن الرياطي والنائب روعة غرابلي.