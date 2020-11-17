الشرطة الروسية تلقي القبض على شاب مصري اغتصب قاصرا

تمكنت الأجهزة الأمنية الروسية من إلقاء القبض على رجل بعد تلقيها بلاغا عن جريمة اغتصاب قاصر في مدينة سانت بطرسبورغ، وتبين أنه مواطن مصري قدم إلى روسيا في مارس الماضي.

وبحسب وسائل الإعلام الروسية، فإن رجل أعمال من منطقة لينينغراد، توجه إلى الشرطة ببلاغ يوم 11 نوفمبر الجاري، عن تعرض ابنته البالغة من العمر 16 عاما لاعتداء جنسي في أحد فنادق بطرسبوغ.

ووفقا للمعلومات الأولية، فإن الرجل استدعى الفتاة إلى غرفة بفندق في شارع نيفسكي بروسبكت، وقام بعد ذلك باغتصابها.

وبعد فتح تحقيق من قبل الشرطة، تم احتجاز المشتبه به بالقرب من الفندق المذكور، وتبين أنه مواطن مصري يبلغ من العمر 37 عاما، وصل إلى مدينة سانت بطرسبرغ في زيارة خاصة في شهر مارس الماضي.

وقد تم فتح دعوى جنائية ضده بموجب المادة “اغتصاب قاصر”.