سـلطة عباس ترضخ لشروط اسرائيل بتحويل رواتب الاسرى في سجونها الى صدقات اغاثية ومساعدات اجتماعية
أهم العناوين
جرينتش+2 12:20
أجواء لطيفة في أغلب مناطق المملكة اليوم وغدا وبعده

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني