"نيويورك تايمز": ترامب اعتزم مهاجمة إيران ولكن مساعديه للأمن القومي أقنعوه بالتراجع تلافيا لخطر نشوب صراع أوسع
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وزير الصحة يرجح وصول لقاح “فايزر” للأردن بداية العام المقبل

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