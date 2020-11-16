وزارة التربية: اختبار وطني لجميع فروع الصف الاول ثانوي

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن اجراء اختبار وطني، إلكترونيا، لطلبة الصف الحادي عشر بجميع فروعه الأكاديمية والمهنية؛ وذلك لضبط نوعية التعليم.

وقالت الوزارة في بيان، اليوم الاثنين، إن الامتحان الذي يستهدف ما يقارب 118 ألف طالب وطالبة، سيعقد يوم الخميس المقبل على منصة درسك، من الساعة التاسعة صباحًا ولغاية الساعة الرابعة عصرًا، مشيرة إلى ان مدة الاختبار ساعتان.

ويهدف الاختبار، إلى قياس مدى امتلاك الطلبة لمهارات التعلّم الأساسيّة التراكمية في الصفوف الدراسية السابقة، ومستويات أداء الطلبة بدلالة مؤشرات الأداء، ومدى امتلاكهم لمهارات اقتصاد المعرفة في المباحث الأساسية الأربعة (اللغة العربية، واللغة الإنجليزية، والرياضيات، والعلوم)، بحيث يتقدم الطالب في مبحث واحد فقط من المباحث المذكورة، يُحَدَّد عن طريق المنصة عشوائيًّا.

ويساعد الاختبار على تزويد متخذي القرار بمعلومات عن جودة التعليم، بما يُمكّنهم من اتخاذ القرارات المناسبة، وتزويد المعلمين بمعلومات عن جوانب القوة والضعف في أداء طلبتهم، والكشف عن الفاقد التعليمي للطلبة نتيجة التحوّل إلى التعلُّم عن بُعد في ظلّ جائحة كورونا، وتحديد المهارات التي يعاني الطلبة ضعفًا فيها، ووضع الخطط العلاجية الملائمة.

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