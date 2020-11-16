"الصحة" تعلن اليوم الاثنين شفاء 244 حالة و71 وفاة و5861 اصابة بالكورونا جميعها محلية ليصبح العدد الكلي 149,539
أهم العناوين
جرينتش+2 07:40
وداعاً فارس الدبلوماسية العروبية.. رحيل وزير الخارجية السورية وليد المعلم فجر اليوم الاثنين

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني