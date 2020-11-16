لان الشتاء فصل الكسل والبدانة.. هكذا يمكنك حرق الدهون وانت في المنزل

في فصل الشتاء، يصبح الناس أكثر كسلا وتجنبا للخروج من المنزل لممارسة الرياضة. لهذا يقدم الخبراء إليك بعض النصائح الفعالة التي تساعدك في عملية حرق الدهون والسعرات الحرارية وأنت داخل منزلك.

الحصول على وزن جسم مثالي، حلم العديد من الناس الذين يختارون الرياضة كوسيلة لتحقيق ذلك، بيد أن جائحة كورونا وبرودة الطقس كلها عوامل قد تحد من قدرة الإنسان على الخروج من المنزل وممارسة التمارين الرياضية.

نصائح يقدمها عدد من الخبراء نشرها موقع “بيلد دير فراو” الألماني من أجل مساعدة الجسم على حرق سعرات حرارية أكثر كل يوم، دون الحاجة إلى القيام بمجهود كبير. وفيما يلي بعض هذه النصائح:

1. الإكثار من تناول فيتامين سي

يساعد فيامين سي (ج) الموجود في الحمضيات على حرق الدهون والسعرات الحرارية في الجسم، جامعة أريزونا أجرت فحوصات كانت مفادها أن الدهون تذوب أسرع وبكمية أكبر لغاية 30 بالمئة بوجود فيتامين سي مقارنة بعملية الحرق العادية للجسم.

2. الوقوف يساعد على حرق السعرات

مجرد الوقوف والجلوس، والوقوف مجددا يساعد على حرق السعرات في الجسم، لذلك إن لم يكن لديك رغبة في المشي أو الخروج من المنزل بسبب الجو، يمكنك بكل بساطة استخدام هذا التمرين. إذ بينت الأبحاث أن الجسم يحرق 50 سعرة حرارية أكبر وهو واقف مقارنة بسرعة حرقه العادية في أوقات الجلوس.

وينصح الموقع الألماني بالوقوف في حالة المكالمات الهاتفية، أو الذهاب إلى العمل في المواصلات العامة، أو حتى أثناء الرسم ومشاهدة التلفاز، فهكذا تساعد جسمك على حرق السعرات الحراية بشكل أسرع دون اللجوء لتمارين إضافية.

3. تجنب الملح والتوابل

من الضروري الانتباه إلى أن الملح وبالرغم من أنه لا يحتوي على سعرات حرارية بيد أنه يعد مضرا في هذا المجال، فهو يساعد الجسم على الاحتفاظ بالماء في الخلايا، ما يجعل كرتنا أبطأ من المعتاد. لذلك فالنصيحة هنا الاستغناء عن الملح تماما وقت التخسيس وان لم يكن هذا ممكنا فبتقليله للحد الأدنى، أو الاستعاضة عن الملح بالتوابل المفيدة التي تفيد الجسم. حاول تنكيه الطعام بالتوابل والاعشاب المفيدة وضع الملح بعيدا عن متناول يدك.

إن مادة الكابسيسين الموجودة في الفلفل الحار مثلا تحفز توليد الحرارة في الجسم وتزيد من سرعة حرق السعرات الحرارية، كما أن الكركم يدعم الجهاز الهضمي. وهو مثالي لجميع أطباق الأرز. الخردل كذلك يزيد من معدل الأيض في الجسم بنسبة 25 بالمئة.

4. القهوة مفيدة للتخسيس

أثبت الأطباء في عيادة هارفارد الشهيرة (الولايات المتحدة الأمريكية) أن المشروب المفضل لدى كثيرين القهوة يساعد على تسريع عملية التمثيل الغذائي واستهلاك السعرات الحرارية بنسبة 16 بالمئة. وبينت الأبحاث أن مادة الكافيين تحفز الجهاز العصبي المركزي، وتزيد من تدفق الدم، وهو ما يساعد على تغذية أعضاء الجسم بشكل أفضل، وتنشيط حركة الأمعاء. إذن يُستحب تناول فنجان قهوة (150 مل) في الصباح وبعد الظهر. ولكن ينصح بأن يكون ذلك بدون سكر أو حليب.

5. البرد يساعد على فقدان الوزن

إذا لم تكن هناك أنظمة تدفئة وتكييف حديثة داخل المنزل، فسنخسر الوزن تلقائيًا في الشتاء. فعندما يبرد الجسم، فإنه يستهلك الكثير من الطاقة من الخلايا الدهنية البنية للتعويض عن فقدان الحرارة. من ناحية أخرى، إذا كنا نجلس طوال اليوم في مجال تصل فيه درجة الحرارة إلى 23 درجة بشكل مريح في المكتب أو في الشقة، فلن يتمكن الجسم من حرق السعرات الحرارية بشكل أسرع.

أظهرت تجربة في جامعة ماستريخت الهولندية أنه إذا تم خفض درجة حرارة الغرفة إلى 16 درجة لمدة ساعتين فقط، فإن استهلاك الطاقة يزيد بمقدار 300 سعرة حرارية في اليوم.

6. النوم أمر لا بد منه

يحذر عالم الأعصاب الأستاذ كريستيان بنديكت من جامعة أوبسالا (السويد) بأن “المزيد والمزيد من الناس ينغمسون في دوامة قلة النوم. وعلى المدى الطويل، يمكن أن يؤدي هذا إلى السمنة.” وقد أظهرت دراساته أن نقص ساعات النوم تؤدي إلى إفراز الجسم لهرمونات تثبط من عملية حرق الدهون وتزيد من شهيته للطعام.

حاول أن تنام ثماني ساعات كل ليلة. للقيام بذلك، اضبط ببطء إيقاعك الحيوي. اخلد إلى النوم مبكرًا عشر دقائق كل ليلة حتى تصل إلى ثماني ساعات.