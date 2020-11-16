حزب الحركة القومية يعزي بوفاة الوزير وليد المعلم

تحت عنوان “نعي قامة عروبية“، تقدم حزب الحركة القومية من جماهير شعبنا العربي، ومن القيادة العربية السورية والشعب السوري بالتعزية برحيل معالي الدكتور وليد المعلم، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية والمغتربين.

وقال الحزب في بيان اصدره اليوم الاثنين: ان هذا الرجل الشجاع والمحنك قد أثبت صلابة في الموقف والكلمة، إبان الحرب الكونية على سوريا العروبة في مختلف ساحات العمل السياسي والدبلوماسي، مشكلاً منارة من منارات الدبلوماسية العربية المستقلة، وممثلاً نهج المشروع العروبي الطامح للوحدة والحرية.

إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ

الأمين العام/ ضيف الله الفراج

عمان/ الأردن

16/11/2020