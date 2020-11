ترامب يفقد الرشد ويغرد اليوم مُعلنا فوزه، ولكن تويتر يُكذب تغريدته “المخالفة لما تقوله المصادر الرسمية”

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في تغريدة صباح اليوم الاثنين، فوزه في الانتخابات الرئاسية، ما دفع “تويتر” إلى الإشارة تحت التغريدة بأنها “مخالفة لما تقوله المصادر الرسمية”.

وتتناقض تغريدة ترامب مع ما أعلنه أمس الأحد، حين قال إن منافسه في الانتخابات الرئاسية، الديموقراطي جو بايدن، “فاز بسبب تزوير الانتخابات”.

وعاد في وقت لاحق من يوم أمس، ليوضح أن تصريحه ليس اعترافا بهزيمته في الانتخابات، فبايدن، حسب قوله، لم يفز إلا في نظر “الإعلام الكاذب”.

وها هو اليوم يعلن تصريحا جديدا يؤكد فيه فوزه في الانتخابات.

Donald J. Trump

@realDonaldTrump

I WON THE ELECTION!

Official sources called this election differently

٦:٥٥ ص · ١٦ نوفمبر ٢٠٢٠

