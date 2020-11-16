اجواء باردة وغائمة جزئيا اليوم وارتفاع الحرارة غدا وبعده

تكون الأجواء اليوم الاثنين باردة نسبياً وغائمة جزئياً، مع بقاء الفرصة مهيأة حتى ساعات الظهيرة لهطول زخات متفرقة من المطر في أجزاء محدودة من المناطق الشمالية والوسطى من المملكة، ومع ساعات ما بعد الظهر تتناقص كميات الغيوم تدريجياً وتميل الاجواء الى الاستقرار.

وبحسب تقرير دائرة الأرصاد الجوية، يحتمل أن تكون الهطولات غزيرة أحياناً في بعض المناطق مما يؤدي إلى جريان المياه في الأودية والمناطق المنخفضة، وتكون الرياح غربية معتدلة إلى نشطة السرعة وتكون مثيرة للغبار في مناطق البادية، ومع ساعات الليل تضعف الهطولات تدريجياً وتخف سرعة الرياح.

وتحذر الأرصاد الجوية من خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولاً للمطر، وتدني مدى الرؤية الأفقية بسبب تشكل الضباب في ساعات الصباح وساعات الليل المتأخرة فوق المرتفعات الجبلية وأجزاء من مناطق البادية.

ويطرأ خلال اليومين المقبلين ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وتكون الأجواء لطيفة في أغلب مناطق المملكة، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 19 – 11 درجة مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 15 – 8، وفي مرتفعات الشراة 16 – 7، وفي مناطق البادية 22 – 10، وفي مناطق السهول 18 – 10، وفي الاغوار الشمالية 24 – 14، وفي الأغوار الجنوبية 29 – 18، وفي البحر الميت وخليج العقبة 28 – 17 درجة مئوية.

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