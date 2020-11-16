أسماء المرشحين للامتحان التنافسي على وظائف طبية وتمريضية/ رابط

دعا ديوان الخدمة المدنية، بالتنسيق مع وزارة الصحة، عددا من حملة الشهادات الطبية والتمريضية لحضور امتحان تنافسي إلكتروني لإشغال الوظائف الطبية والصحية على مستوى الأردن.

الديوان دعا اليوم الاثنين، عدد امن حملة شهادة البكالوريوس في تخصص الطب العام وحملة شهادة البكالوريوس في تخصص التمريض، وحملة شهادة دبلوم كلية المجتمع الشامل في تخصص التمريض لإشغال الوظائف الطبية والصحية على مستوى أقاليم الشمال، الوسط والجنوب، التواجد حسب المكان والزمان المحددين في الموقع الإلكتروني للديوان لحضور الامتحان التنافسي الإلكتروني.

وتعقد الامتحانات في جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية / إقليم الشمال، وجامعة مؤتة / إقليم الجنوب، ومبنى ديوان الخدمة المدنية / إقليم الوسط.

رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر، قال في تصريح سابق إن الديوان سيقوم بالإعلان عن أسماء 3804 مرشحين للامتحان التنافسي على وظيفة (طبيب، ممرض قانوني، ممرض مساعد) في الصحف المحلية وعلى موقعه الإلكتروني، وصفحته الرسمية على موقع فيسبوك (ديوان الخدمة المدنية الأردني) الاثنين، وفقا لتعليمات اختيار وتعيين الموظفين في الوظائف الحكومية المعمول به.

وأوضح أن “الاستعدادات تجري حالياً وبالتنسيق مع وزارة الصحة لتلبية احتياجات الوزارة من الكوادر اللازمة لتشغيل المستشفيات الميدانية في الأقاليم بتعبئة 2103 وظائف”.