إطلاق صاوخين من قطاع غزة باتجاه المستوطنات، وجيش الاحتلال ينفذ سلسلة غارات على عدة أهداف بالقطاع/ فيديو
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مُستشهدا بمحاولة اغتيالهم لعبد الناصر عام 1954.. وزير الشؤون الإسلامية السعودي يتهم جماعة الإخوان بمحاولة قتله

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