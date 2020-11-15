إطلاق صاوخين من قطاع غزة باتجاه المستوطنات، وجيش الاحتلال ينفذ سلسلة غارات على عدة أهداف بالقطاع/ فيديو
أهم العناوين
جرينتش+2 01:27
كتلة هوائية باردة وأمطار رعدية غزيرة في بعض المناطق اليوم

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني