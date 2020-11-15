كتلة هوائية باردة وأمطار رعدية غزيرة في بعض المناطق اليوم

تتأثر المملكة اليوم الأحد بكتلة هوائية باردة نسبياً ورطبة مرافقة لامتداد منخفض جوي يتمركز فوق جزيرة قبرص، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، وتكون الأجواء باردة نسبياً وغائمة جزئياً إلى غائمة، مع هطول الأمطار بين الحين والآخر في المناطق الشمالية والوسطى والجنوبية الغربية من المملكة وأجزاء من المناطق الشرقية.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يحتمل أن تكون الهطولات غزيرة أحياناً في بعض المناطق، ما يؤدي إلى جريان المياه في الأودية والمناطق المنخفضة، وتكون الرياح غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مثيرة للغبار في مناطق البادية، ومع ساعات الليل تضعف الهطولات تدريجياً وتخف سرعة الرياح.

وتحذر “الأرصاد الجوية” من خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولاً للمطر، وخطر تدنى مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية، وتدنى مدى الرؤية الأفقية بسبب الغيوم الملامسة لسطح الأرض فوق المرتفعات الجبلية، مع احتمال جريان المياه في الأودية والمناطق المنخفضة.

وتبقى المملكة يوم غد الاثنين تحت تأثير بقايا الكتلة الهوائية الباردة نسبياً والرطبة التي رافقت المنخفض الجوي، وتكون الأجواء باردة نسبياً وغائمة جزئياً، مع بقاء فرصة ضعيفة خلال ساعات النهار لهطول زخات خفيفة ومتفرقة من المطر في أجزاء من المناطق الشمالية والوسطى من المملكة، وتدريجياً مع ساعات المساء تتناقص كميات الغيوم ويميل الجو إلى الاستقرار، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة.

وترتفع يوم الثلاثاء درجات الحرارة قليلاً، وتكون الأجواء لطيفة في أغلب مناطق المملكة، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 18 – 10 درجات مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 14 – 9، وفي مرتفعات الشراة 15 – 5 ، وفي مناطق البادية 20 – 8، وفي مناطق السهول 17 – 9، وفي الاغوار الشمالية 26 – 15، وفي الأغوار الجنوبية 28 – 18، وفي البحر الميت 27 – 17، وفي خليج العقبة 27 – 17 درجة مئوية. –(بترا)

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