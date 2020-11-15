"الصحة" تعلن اليوم الاثنين شفاء 244 حالة و71 وفاة و5861 اصابة بالكورونا جميعها محلية ليصبح العدد الكلي 149,539
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“شاهين” مبتكر لقاح فايزر: إذا استمر كل شيء على ما يرام، فقد يشهد العالم شتاءً عادياً العام المقبل

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