"الصحة" تعلن اليوم الاثنين شفاء 244 حالة و71 وفاة و5861 اصابة بالكورونا جميعها محلية ليصبح العدد الكلي 149,539
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سميرة أحمد.. رفضت القبلات السينمائية وإعتزلت ادوار الإغراء بسبب سعاد حسني

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