"الصحة" تعلن اليوم الاثنين شفاء 244 حالة و71 وفاة و5861 اصابة بالكورونا جميعها محلية ليصبح العدد الكلي 149,539
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بولتون يؤكد ان ترامب لن يرحل بهدوء.. اعتقالات وطعن وشغب في مظاهرة لأنصاره بواشنطن/ فيديو

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