"الصحة" تعلن اليوم الاثنين شفاء 244 حالة و71 وفاة و5861 اصابة بالكورونا جميعها محلية ليصبح العدد الكلي 149,539
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“الصحة” تعلن اليوم الاحد شفاء 188 حالة و68 وفاة و2373 اصابة بالكورونا جميعها محلية ليصبح العدد الكلي 143,678

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