“الصحة” تعلن اليوم الاحد شفاء 188 حالة و68 وفاة و2373 اصابة بالكورونا جميعها محلية ليصبح العدد الكلي 143,678

أعلنت وزارة الصحة تسجيل 68 حالة وفاة و2373 إصابة بفيروس كورونا المستجدّ في المملكة اليوم الأحد، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 1772، والإصابات إلى 143678.

وقد توزّعت الإصابات الجديدة على 1245 حالة في محافظة العاصمة عمّان، و269 حالة في محافظة إربد، منها 27 حالة في الرمثا، و168 حالة في محافظة الزرقاء، و139 حالة في محافظة مأدبا، و118 حالة في محافظة عجلون، و115 حالة في محافظة جرش، و95 حالة في محافظة الطفيلة، و54 حالة في محافظة البلقاء، و49 حالة في محافظة معان، منها حالة واحدة في البترا، و48 حالة في محافظة الكرك، و47 حالة في محافظة العقبة، و26 حالة في محافظة المفرق.

وأشار الموجز الإعلامي الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة إلى أن عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم للعلاج في المستشفيات المعتمدة بلغ 243 حالة، فيما غادرت 188 حالة المستشفيات بعد شفائها.

ولفت إلى أن إجمالي عدد الحالات التي تتلقّى العلاج في المستشفيات حاليّاً بلغ 2116 حالة، منهم 447 حالة على أسرّة العناية الحثيثة.

كما أشار الموجز إلى إجراء 9583 فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت منذ بدء الجائحة وحتى الآن 2184026 فحصاً، لافتا إلى أن نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم وصلت إلى قرابة 8ر24 بالمئة.

ونوهت وزارة الصحّة إلى أنّ انخفاض أعداد الفحوصات سببه توقّف محطّات الفحص الثابتة عن العمل خلال أيّام الحظر الشامل، مشيرة إلى أن الفحوصات ستعود إلى مستوياتها المعتادة بدءاً من اليوم.

ودعت الوزارة الجميع في ظلّ استمرار تسجيل حالات إصابة محليّة، إلى الالتزام بأوامر الدّفاع، واتّباع معايير السلامة والوقاية، وارتداء الكمّامات، وعدم إقامة التجمّعات لأكثر من 20 شخصاً، واستخدام تطبيقي “أمان” و”صحتك”.