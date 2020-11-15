إطلاق صاوخين من قطاع غزة باتجاه المستوطنات، وجيش الاحتلال ينفذ سلسلة غارات على عدة أهداف بالقطاع/ فيديو
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جرينتش+2 01:26
إطلاق صاوخين من قطاع غزة باتجاه المستوطنات، وجيش الاحتلال ينفذ سلسلة غارات على عدة أهداف بالقطاع/ فيديو

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