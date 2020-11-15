إحالة مرشحين ونواب جدد وانصارهم للقضاء بتهمة شراء أصوات

أعلن الناطق الاعلامي للهيئة المستقلة للانتخاب جهاد المومني، عن إحالة عدد من المرشحين للانتخابات النيابية للمجلس الـ19 إلى المدعي العام.

وقال المومني في بيان اليوم الاحد، إن الهيئة أحالت عددا من المرشحين، أو أنصارا لهم، والذين ورد للهيئة بحقهم تسجيلات وفيديوهات ومواد تثبت شراءهم للأصوات قبل وخلال يوم الاقتراع، من بينهم مرشحون فازوا بالانتخابات.

وأضاف إنه تم إحالة مرشحين الى الادعاء العام بسبب إساءتهم للعملية الانتخابية والتشويش على نتائج الانتخابات. وأوضح المومني أن هذا الاجراء لم يأت إلا بعد أن تعمد هؤلاء المرشحون الإساءة للعملية الانتخابية وللهيئة المستقلة للانتخاب بطريقة غير مقبولة، حيث قاموا بالتشويش على العملية الانتخابية والتشكيك بنزاهة وحيادية الهيئة؛ لأسباب مرجعها الى عدم رضاهم عن نتائجهم الشخصية في الانتخابات.

واشار الى أن الهيئة قامت مسبقا بالتوعية اللازمة لجميع المرشحين وتعريفهم بأساليب اللجوء الى القضاء وإجراءات التقاضي والمدد الزمنية اللازمة لذلك وهي متاحة لجميع المترشحين، مؤكدا سعة صدر الهيئة مع عدم السماح بأي حال من الأحوال بالإساءة للعملية الانتخابية أو سمعة الهيئة والعاملين بها.

يذكر أن الانتخابات النيابية العامة للمجلس التاسع عشر جرت في العاشر من تشرين الثاني الجاري.