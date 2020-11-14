"الصحة" تعلن اليوم السبت شفاء 150 حالة و86 وفاة و4750 اصابة بالكورونا جميعها محلية ليصبح العدد الكلي 141,305
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مريم فخر الدين: امتلكت كل ما اشتهيت، ولكن حظي في الزواج مثل «البطيخة»

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