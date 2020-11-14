طريقك مسدود يا ترامب.. القضاء يرفض طعونك والجيش يؤكد الولاء للدستور فقط، والمجمع الانتخابي يمنح بايدن 306 أصوات
أهم العناوين
جرينتش+2 10:35
عدم استقرار جوي بعد ظهر اليوم وزخات مطرية غدا وبعدة

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني