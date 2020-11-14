طريقك مسدود يا ترامب.. القضاء يرفض طعونك والجيش يؤكد الولاء للدستور فقط، والمجمع الانتخابي يمنح بايدن 306 أصوات
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جرينتش+2 12:45
رجعت حليمة لعادتها القديمة.. فوز بايدن يغري سلطة عباس باستئناف تقاربها مع واشنطن على حساب المصالحة الوطنية

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