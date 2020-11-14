بدء امتحانات الشامل العملية للدورة الشتوية غدا الاحد

تبدأ يوم غد الأحد الامتحانات العملية للشهادة الجامعية المتوسطة “الشامل” في دورتها الشتوية 2021.

وقال رئيس جامعة البلقاء التطبيقية، رئيس اللجنة العليا لامتحان الشهادة الجامعية المتوسطة، الدكتور عبدالله سرور الزعبي ان الجامعة استكملت جميع الإجراءات اللازمة لعقد الامتحان العملي الذي من المتوقع ان يتقدم له 3704 طلاب من 47 كلية جامعية وجامعية متوسطة تشرف عليها جامعة البلقاء التطبيقية.

وبين انه تم اعتماد 32 مركزاً للامتحان العملي الذي يشارك فيه 140 لجنة امتحان متخصصة مركزية تضم في عضويتها 450 فاحصاً من المدرسين العاملين في الكليات الجامعية المتوسطة الوطنية وذوي الخبرة والاختصاص من القطاع الخاص.

وأعلنت الجامعة برنامج الامتحان العملي وتوزيع الطلبة على مراكز الامتحان في وقت سابق، وبإمكان أي طالب معرفة مكان وزمان امتحانه العملي من خلال الدخول إلى الموقع الرسمي لوحدة التقييم والامتحانات العامة في جامعة البلقاء التطبيقية.

ومراعاة للظروف التي فرضتها جائحة كورونا، أكد الدكتور الزعبي على جميع الطلبة واعضاء اللجان ضرورة الالتزام بأوامر الدفاع والتقيد بشروط السلامة العامة ومراعاة المتطلبات الصحية والتباعد الجسدي وارتداء الكمامات واجراء فحص للحرارة قبل الدخول إلى قاعات الامتحان، متمنيا السلامة للجميع.

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