“الصحة” تعلن اليوم السبت شفاء 150 حالة و86 وفاة و4750 اصابة بالكورونا جميعها محلية ليصبح العدد الكلي 141,305

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، عن تسجيل 86 حالة وفاة بفيروس كورونا و4750 حالة إصابة جديدة.

وبحسب الايجاز الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة، فقد توزعت الاصابات كما يلي:

– (2102) في محافظة العاصمة عمّان.

– (1133) في محافظة إربد، منها (33) في الرمثا.

– (348) في محافظة الزرقاء.

– (237) في محافظة عجلون.

– (220) في محافظة الطفيلة.

– (174) في محافظة المفرق.

– (167) في محافظة البلقاء.

– (139) في محافظة جرش.

– (129) في محافظة الكرك.

– (40) في محافظة معان، منها (24) في البترا.

– (32) في محافظة العقبة.

– (29) في محافظة مأدبا، وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (141,305) حالة.

وسُجّلت (86) حالة وفاة، (رحمهم الله جميعاً) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (1,704) حالات.

وبلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم للعلاج في المستشفيات المعتمدة (233) حالة، فيما غادرت (150) حالة. المستشفيات بعد شفائها.

كما بلغ إجمالي عدد الحالات التي تتلقّى العلاج في المستشفيات حاليّاً (2,113) حالة، منهم (455) حالة على أسرّة العناية الحثيثة.

وتمّ إجراء (16,502) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (2,174,443) فحصاً، وبذلك تصل نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم إلى قرابة (28,8%).

وفي ظلّ استمرار تسجيل عدة حالات إصابة محليّة، تدعو وزارة الصحّة الجميع للالتزام بأوامر الدّفاع، واتّباع معايير السلامة والوقاية، وارتداء الكمّامات، وعدم إقامة التجمّعات لأكثر من (20) شخصاً، واستخدام تطبيق (أمان)، وتطبيق (صحتك).