طريقك مسدود يا ترامب.. القضاء يرفض طعونك والجيش يؤكد الولاء للدستور فقط، والمجمع الانتخابي يمنح بايدن 306 أصوات
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جرينتش+2 12:44
إيران تكذّب انباء وقوع حادثة اغتيال أحد قادة “تنظيم القاعدة” على أراضيها بايدي عملاء إسرائيليين

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