7 نواب من عمّان يبدأون عهدهم البرلماني في المحاكم

صرح محافظ العاصمة سعد شهاب، اليوم الجمعة، إنه تم تحويل 7 من الناجحين في الانتخابات إلى الحاكم الإداري، وتم تكفيلهم لغاية تحويلهم غدا إلى المحاكم.

وأضاف شهاب، أنه “تم التوجيه من قبل وزير الداخلية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بخصوص المخالفين، والذين قاموا بإطلاق العيارات النارية مع فوز المرشحين، ومن ضمنها فيديوهات تقوم الجهات الأمنية برصد، وجلب هؤلاء الأشخاص”.

وتابع: “كل من خالف الأوامر وتعليمات الصادرة عن مديرية الأمن العام سيتم تحويلهم للقضاء، وتم استدعاء عدد من الذين فازوا في الانتخابات الأخيرة، وتم تحويلهم إلى الحاكمية الإدارية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، وسيتم تحويلهم يوم غد إلى المحاكم لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، ومن ثم إعادتهم إلى الحاكم الإداري، وفقا للمملكة.

ةاضاف “القوات الأمنية منتشرة في كافة شوارع العاصمة، وتم اعتقال عدد من الأشخاص الذين خالفوا أوامر الدفا،ع وبتوجيهات من وزير الداخلية يتم تحويلهم إلى المدعي العام بعد دفع الرسوم من قبل هؤلاء الأشخاص المخالفين”

وأكّد أن “المواطن الأردني متعاون ومتقهم وملتزم بالتعليمات، لكن هناك أشخاصا خارجين على القانون سنتعامل معهم بموجب القانون، ومخالفة هؤلاء الأشخاص نحن كحاكمية إدارية لن نتهاون مع أي شخص يخالف قانون الدفاع”.