وفاة عامل وطن وإصابة اثنين دهستهم سائقة في نفق الصحافة

توفي عامل وطن وأصيب إثنان آخران اثر حادث دهس اثناء تأديتهم العمل داخل نفق الصحافة في العاصمة عمان، حيث تم إسعافهم الى مستشفى الجامعة الأردنية.

ونعى امين عمان الدكتور يوسف الشواربة المرحوم محمد الهلالي الذي توفاه الله اثناء تأدية واجبه صباح اليوم الجمعة، داعيا الله العلي القدير ان يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، ومتمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.

وكان حادث سير وقع داخل نفق الصحافة من قبل مركبة غير مرخصة تقودها سيدة ادى الى وفاة المرحوم محمد الهلالي، فيما أصيب إثنان آخران بكسور، وذلك اثناء عملهم على تفقد وتنظيف شبكات تصريف مياه الأمطار في نفق الصحافة في عمان.