"الصحة" تعلن اليوم الجمعة شفاء 165 حالة و71 وفاة و4469 اصابة بالكورونا جميعها محلية ليصبح العدد الكلي 136,555
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كيف نتعامل مع أزمة متصاعدة ونحافظ على سلامتنا العقلية ونساعد الآخرين؟

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