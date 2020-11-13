كيف نتعامل مع أزمة متصاعدة ونحافظ على سلامتنا العقلية ونساعد الآخرين؟

مر ما يقرب من عام منذ بداية هذا الوباء العالمي مع أكثر من 50 مليون مصاب ومات أكثر من مليون. يمكن لكل فرد منا أن يحسب الخسارة الشخصية الاقتصادية والبشرية. دول مثل الهند والبرازيل والولايات المتحدة تضررت بشدة بسبب قيادتها الفاسدة. لكن كل بلد ومنطقة في العالم عانت. هنا في فلسطين كمثال لا تزال معدلات الإصابة بالفيروس في ارتفاع خاصة في غزة. فقد العديد من الفلسطينيين في غزة الأمل وكثير من الشباب حتى ينتحرون. ليس فقط جائحة فيروس بل جائحة العنصرية والاستعمار المنتظم. ينشر الصهاينة الكراهية والانقسام لتعزيز أهدافهم في جميع أنحاء العالم (عبر هوليوود وسيطرتهم على الإعلام) لكن بعضهم بدأوا في العالم الذي يصنعونه وهل سيكون قابلاً للعيش حتى بالنسبة لأصحاب المليارات. ارتفعت سوق الأسهم التي يراقبها الأغنياء والأقوياء مثل ترامب ونتنياهو بسبب اللقاح المحتمل المفترض. لكن هذا اللقاح ليس رصاصة سحرية. سيكون توزيعه كابوسًا لأنه يتطلب البقاء باردًا جدًا. الفيروس يتطور أيضًا وسيكون هناك فيروسات جديدة.. بصفتي عالم أحياء وعالِم في علم الوراثة الطبية ، يمكنني أن أخبركم أن هناك عددًا كبيرًا جدًا من البشر والكثير من الفيروسات حولنا تتطور. يعلم الجميع أيضًا أن النظام الاقتصادي الحالي (الرأسمالية / الاستهلاكية) ليس قادرًا على التعامل مع الحقائق الجديدة (الأوبئة ، تغير المناخ ، الحروب الكارثية) ولكنه أيضا في الواقع سببها. ومن هنا يأتي التحدي الذي يواجه عامة الناس: كيف نعيش ونخلق عالمًا أفضل لضمان أن يعيش جيراننا وأصدقائنا وأطفالنا أيضًا حياة كريمة؟

يريد معظم الناس بالطبع البقاء على قيد الحياة كأفراد ومحاولة التكيف بأفضل شكل ممكن في أوقات الأزمات. لقد رأيت أشخاصًا كان لديهم وظائف الآن يتسولون في الشوارع من أجل البقاء أو يغرقون في الديون. الديون آخذة في الارتفاع (فردية ، شركات ، حكومية) في جميع أنحاء العالم. قليلون هم الذين مرتاحين ماديا إما عن طريق استغلال الآخرين (أسميها طفيلية) أو من خلال تعلم الاعتماد على الذات (مثل المجتمعات المتعمدة ، والزراعة لإنتاج طعامنا ، إلخ). هناك دروس للتعلم من السكان الأصليين. حتى في الأماكن التي نسيت طرقها القديمة يمكن إحياءها. على سبيل المثال ، تمكن أسلافنا الكنعانيون وحتى أسلافي منذ 3 أجيال من إعالة أنفسهم بالكامل من الأرض (محيطهم المباشر). هذا حتى عندما يكون الموسم الأخضر سوى 3-4 أشهر في السنة في فلسطين. أنا أعلم أنه قابل للتنفيذ. قمنا بتطوير حديقة مجتمعية وببساطة تقنيات الزراعة المستدامة المستوحاه من الأجداد ننتج 70-80٪ من طعامنا (بما في ذلك للمتطوعين). يتم إنتاج القليل من النفايات. هذا يجلب لنا الرضا والشعور بالسيطرة (مفاتيح لما يسمى السعادة). ومع ذلك هذا ليس كافيًا لأن الناس من حولنا لا يستطيعون الحصول على وظائف لائقة أو إطعام أسرهم أو إعالة أنفسهم أو الشعور بالتمكين ونحن نساعد القليل منهم. الرضا الشخصي حتى عن نجاح الفريق كما هو الحال عندنا palestinenature.org لا يزال ناقصًا عندما ينهار نظامنا البيئي. مجموعة صغيرة من الغابة السليمة لا يمكن أن تعيش على المدى الطويل عندما يتم تدمير بقية الغابة. في هذه الحالة هو حتى بقية النظام البيئي العالمي.

عندما بدأت في كتابة هذا في ليلة بلا نوم لم أكن متأكدة إلى أين أذهب. لكن بعد ذلك اعتقدت أن الأفضل هو مجرد سؤال القراء عن أفكارهم. هناك الكثير من السلبية في هذا العالم (تبررها حالة عالمنا). هناك القليل من البؤر الإيجابية التي تقوم بأشياء جيدة (ويجب أن نفخر بها). نريد أن نروج لهذه الأخيرة بينما نتعامل بواقعية مع الأولى. يلعب علم النفس دورًا كبيرًا في ذلك كما يدرك أي شخص: لا يمكنك مساعدة نفسك أو مساعدة الآخرين إذا كنت مصابًا بالاكتئاب. شعارنا لمعهد فلسطين للتنوع البيولوجي والاستدامة هو “الاحترام: لأنفسنا وللآخرين ولبيئتنا”. هذا ليس سهلا. الكثير منا (بمن فيهم أنا) لا يزالون غير متأكدين من الاتجاه ويتوقون لسماع كيف يساعد الأشخاص المختلفون بعضهم البعض لتطوير هذه المستويات الثلاثة من الاحترام. كلنا نتعلم. نحتاج جميعًا إلى دعم معنوي و فكري خاصة في هذه الأوقات الصعبة (الوجودية بالفعل لجنسنا البشري). الإنسان هو كائن اجتماعي. لقد أدى النظام العالمي الرأسمالي (الغربي) إلى تركيزنا بأعداد هائلة في تجمعات سكنية ومدن وأيضا عزلنا من بعض (حتى عن الجيران والعائلة). وتم عزلنا جسديًا وعقليًا وأدى الوباء إلى تفاقم هذه العزلة. كيف نتعامل مع ذلك؟ كيف ندعم بعضنا البعض؟ كيف نتواصل ونتواصل أكثر (عبر الإنترنت)؟ ما هو النظام الاقتصادي والاجتماعي الجديد الذي يجب أن نبنيه ليحل محل النظام المتدهور / الفاشل الذي ورثناه؟ نتوق لسماع رأيكم هنا: https://popular-resistance.blogspot.com/2020/11/blog-post.html

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