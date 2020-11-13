الخصاونة يعلن استقالة وزير الداخلية، وانتشار وحدات عسكرية وأمنية في عدة مناطق اثر مخالفات جسيمة تلت الانتخابات
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على ذمة هآرتس.. جميل مردم رئيس وزراء سوريا ألاسبق كان عميلا مزدوجا للمخابرات البريطانية والوكالة اليهودية

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