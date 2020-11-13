ضبط 69 قطعة سلاح منذ انتهاء عملية الاقتراع

قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، ان مجموع ما تم ضبطه منذ انتهاء عملية الاقتراع ولغاية الان بلغ 69 قطعة سلاح، مؤكدًا استمرار الحملات والمداهمات على كل من يمتلك واستخدم تلك الاسلحة .

وأضاف في بيان اليوم الجمعة، أن فرق التحقيق الخاصة والفنية ومن خلال متابعتها لما نُشر من فيديوهات ومن خلال المعلومات الإستخبارية تمكنوا منذ مساء امس من ضبط 34 قطعة سلاح وضبط مستخدميها وحائزيها وسيتم إتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية المشددة بحقهم.

وأشار الناطق الاعلامي إلى أن عدد الأسلحة المضبوطة ومنذ انتهاء عملية الإقتراع ارتفع ليصبح 69 قطعة سلاح، هذا وستستمر فرق التحقيق الخاصة بمتابعة جمع المعلومات حول كل من ظهر في الفيديوهات التي جرى تداولها لحين القاء القبض عليهم جميعاً.

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