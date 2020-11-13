الخصاونة يعلن استقالة وزير الداخلية، وانتشار وحدات عسكرية وأمنية في عدة مناطق اثر مخالفات جسيمة تلت الانتخابات
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جرينتش+2 11:35
“الهدف مرصود والرشاش جاهز” اغنية فلسطينية ألهبت الانتخابات الاردنية/ فيديو

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