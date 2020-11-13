"الصحة" تعلن اليوم الجمعة شفاء 165 حالة و71 وفاة و4469 اصابة بالكورونا جميعها محلية ليصبح العدد الكلي 136,555
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الحلالمة: استقلت بمحض إرادتي تحمّلاً للمسؤولية الأدبية والأخلاقية والسياسية ودون أن تمارس عليّ أية ضغوطات

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