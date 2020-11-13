الأقلام المأجورة..!!

جار الزمان وعَمَّت الأوباءُ وتسابق العُملاءُ والجهلاءُ

وتنكروا لشعوبهم بوقاحةٍ لم يبقَ فيهم ذمةٌ وحياءُ

قد حرّفوا الأقلام عن أهدافها فالحبرُ سمٌ والحروفُ ریاءُ

إن الذي جاري الطغاة بفعله هو والذي فقد الصواب سواءُ

وهو الذي بالسُحتِ باع ضميره فالدين والأخلاقُ منه براءُ

من شاركوا الحمقى بتصدية لهم هم بالجريمة دائماً شركاءُ

إن الذين قد انبرت أقلامهم مدحاً بطاغية هم السفهاءُ

قد أغلقوا باب الصواب بجهلهم إن التنكر للصواب غباءُ

من حرَّف الدين الحنيف لغاية بالنار يُلقى والعذاب جزاءُ

أو حرَف الإسلام عن غاياته ولغاية يرنو لها الأعداءُ

هو مجرم يبدو على أفعاله خزي الدنا وجهنم الحمراءُ

والرأيُ من فم جاهل متخلف هو نقمة ومصيبة وبلاءُ

من كان يخشى أن يقول حقيقةً فالصمت في هذا المقام عزاءُ