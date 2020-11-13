اعتقال مطلقي النار والشخص الذي قام بتمويه وتعديل السيارات

قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام أن الأجهزة الأمنية القت القبض على الشخص الذي يقوم بتمويه وتعديل المركبات واخفاء معالمها واخفاء ارقامها والتي ظهرت في عدد من الفيديوهات التي جرى تداولها.

واضاف انه تم تحديد عدد تلك المركبات واصحابها والعمل جارٍ على ضبطها.

وقد القت الأجهزة الأمنية مساء امس القبض على اربعة اشخاص ممن ظهروا وهم يطلقون النار في الفيديوهات التي جرى تداولها في محافظات مادبا وجرش واربد ولواء الرمثا .

وقال الناطق الاعلامي ان فرقاً تحقيقية وفنية خاصة ما زالت تواصل عملها للتحقق من كافة الفيديوهات التي جرى تداولها ورصدها والاشخاص الذين ظهروا خلالها وهم يطلقون عيارات نارية.

واضاف الناطق الاعلامي ان التحقيقات في اربعة فيديوهات مكنتهم من تحديد هوية اربعة اشخاص اخرين حيث تبين انها صورت في محافظات مادبا وجرش واربد ولواء الرمثا حيث جرت مداهمتهم جميعاً والقاء القبض عليهم ، وضبط الاسلحة الاربعة التي استخدمت وسيتم اتخاذ الاجراءات القانونية والادارية بحقهم.

كما القت الأجهزة الأمنية القبض على ثلاثة اشخاص ممن ظهروا وهم يطلقون النار في الفيديوهات التي جرى تداولها في البادية الوسطى وجرش وغرب إربد.

وقال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام، ان فرقاً تحقيقية وفنية خاصة ما زالت تواصل عملها للتحقق من كافة الفيديوهات التي جرى تداولها ورصدها والاشخاص الذين ظهروا خلالها وهم يطلقون عيارات نارية.

واضاف ان التحقيقات في ثلاثة فيديوهات مكنتهم من تحديد هوية الاشخاص الثلاثة، حيث تبين انها صورت في البادية الوسطى وجرش وغرب إربد، وقد تم مداهمتهم جميعاً والقاء القبض عليهم، وضبط سلاحين ناريين استخدما في فيدوهين فيما العمل جارٍ لضبط السلاح الثالث.