الخصاونة يعلن استقالة وزير الداخلية، وانتشار وحدات عسكرية وأمنية في عدة مناطق اثر مخالفات جسيمة تلت الانتخابات
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جرينتش+2 11:35
اعتقال مطلقي النار والشخص الذي قام بتمويه وتعديل السيارات

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