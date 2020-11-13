اجواء لطيفة في أغلب المناطق اليوم وغدًا.. ومنخفض جوي الاحد

تكون الأجواء اليوم الجمعة لطيفة الحرارة في أغلب مناطق المملكة، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة مع احتمال ضعيف لأمطار خفيفة احيانا في أجزاء محدودة من المناطق الشرقية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تبقى الأجواء يوم غد السبت، لطيفة الحرارة في أغلب مناطق المملكة، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتدريجياً مع ساعات الليل تتكاثر كميات الغيوم مع احتمال لهطول زخات خفيفة ومتفرقة من المطر في أماكن مختلفة من المملكة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط على فترات مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.

وتتأثر المملكة يوم الأحد تدريجياً بكتلة هوائية باردة نسبياً ورطبة مرافقة لامتداد منخفض جوي يتمركز فوق جزيرة قبرص، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، وتكون الأجواء باردة نسبياً وغائمة جزئياً إلى غائمة، مع هطول الأمطار بين الحين والآخر في شمال ووسط المملكة وأجزاء من المناطق الجنوبية والشرقية، وتكون الرياح غربية معتدلة الى نشطة السرعة مثيرة للغبار في مناطق البادية.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 24 – 13 درجة مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 20 – 10، وفي مرتفعات الشراة 21 – 8 ، وفي مناطق البادية 26 – 13، وفي مناطق السهول 24 – 12، وفي الاغوار الشمالية 30 – 17، وفي الأغوار الجنوبية 31 – 19، وفي البحر الميت 30 – 20، وفي خليج العقبة 31 – 20 درجة مئوية.

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