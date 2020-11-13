أسرة عبد الحليم حافظ تحسم الجدل حول زواجه من سعاد حسني

كشفت أسرة الفنان المصري الراحل، عبد الحليم حافظ عن أنها ستحسم الجدل المحيط بأكبر لغز يحيط به بعد وفاته، من خلال طرح ولأول مرة مذكراته الصوتية.

وقال الفنان محمد شبانة، نجل شقيق عبد الحليم حافظ إن أسرته ستطرح المذكرات الصوتية التي ستكشف العديد من المفاجآت بصوته، ومن أبرزها تأكيده عدم زواجه من الفنانة الراحلة سعاد حسني، وهو اللغز الذي مازال يثير حيرة معجبيهما.

وأضاف شبانة في تصريحات صحفية أن مذكرت عبد الحليم الصوتية سيتم طرحها في شهر مارس/ آذار 2021، بالتزامن مع ذكرى وفاته الـ31.

واستنكر محمد شبانة المعلومات الخاطئة والشائعات التي نشرتها جانجاه شقيقة سعاد حسني في كتابها عن عمه الراحل، ومنها عقد زواجه من الممثلة الراحلة، مؤكدا أنه مزور، وأن الإمضاء المدون عليه ليس الخاص بحليم.

وتابع مستنكرا أن “عبد الحليم حافظ كان يقيم في منزل العائلة، ويستقبل العديد من الفنانين والفنانات في منزله، فهل معنى ذلك أنه كان على علاقة بالفنانات اللاتي كن يترددن عليه”.

وكانت جانجاه عبد المنعم، شقيقة سعاد حسني، كشفت للمرة الأولى، خلال برنامج تلفزيوني فى سبتمر/ أيلول 2016، عن وثيقة زواج شقيقتها من عبد الحليم عرفيا، المحررة عام 1960.

وتوفي عبد الحليم حافظ في عام 1977 في العاصمة البريطانية لندن، بعد صراع مرور مع مرض البلهارسيا.

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