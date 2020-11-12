23 نائبا فقط من المجلس السابق يعودون لمجلس النواب الجديد

عاد 23 نائبا من مجلس النواب الثامن عشر إلى قبة البرلمان، بعد إعادة اختيارهم من ناخبيهم لتمثيلهم في مجلس النواب التاسع عشر، وفقا للجان خاصة بتدقيق نتائج الانتخابات .

وقال رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، خالد الكلالدة، اليوم الخميس، إن “مجلس النواب الجديد شهد دخول 100 نائب جديد لأول مرة، و30 نائبا من مجالس سبقت المجلس القديم”، من أصل 130 نائب في مجلس النواب.

اما النواب الذين أعيد اختيارهم في مجلس النواب الـ 19، فهم: خليل عطية، نصار القيسي، محمد الظهراوي، أندريه حواري، عبد المنعم العودات، فواز الزعبي، حازم المجالي، أحمد الصفدي، وائل رزوق، حابس الشبيب، صالح العرموطي، مجحم الصقور، صالح أبو تايه، خير أبو صعيليك، علي الخلايلة، موسى هنطش، راشد الشوحة، عبد الكريم الدغمي، عبد الرحمن العوايشة، خالد أبو حسان، صفاء المومني، عبد علي محمد عليان، وهيثم زيادين.

كما شهد المجلس الجديد أيضا، عودة 7 نواب من مجالس نيابية سبقت المجلس الثامن عشر، وهم: نضال الحياري، أيمن المجالي، عبد الله عواد، محمد العلاقمة، ميرزا بولاد، ضرار الداوود، ونواف الخوالدة.