الهيئة المستقلة للانتخاب تعتمد النتائج النهائية للانتخابات النيابية لأعضاء مجلس النواب التاسع عشر
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جرينتش+2 05:17
ترامب يمنع تسليم بايدن رسائل بعثها له قادة العالم

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