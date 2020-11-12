الهيئة المستقلة للانتخاب تعتمد النتائج النهائية للانتخابات النيابية لأعضاء مجلس النواب التاسع عشر

اعتمدت الهيئة المستقلة للانتخاب، النتائج النهائية للانتخابات النيابية لأعضاء مجلس النواب التاسع عشر للعام 2020.

وقالت الهيئة في بيان، إنه استنادا لأحكام الفقرة ( أ ) من المادة ( 50) من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (6) لسنة 2016، وبعد أن فرغت اللجان الخاصة من تدقيق نتائج جميع الدوائر الانتخابية في الأردن، وبعد أن رفعت اللجان نتائج أعمالها إلى رئيس مجلس مفوضي الهيئة والذي يقام بعرضها على المجلس، قرر المجلس اعتماد النتائج النهائية للانتخابات النيابية لأعضاء مجلس النواب التاسع عشر للعام 2020، وهي:

– محافظة العاصمة:

* الدائرة الأولى:

1- أندريه حواري / قائمة الإصلاح الوطني / 8345 صوتا / مستقل.

2- سليمان أبو يحيى / قائمة الحق / 2752 صوتا / مستقل.

3- عبدالرحمن العوايشة / قائمة فرسان الغد / 4411 صوتا / مستقل.

4- موسى علي هنطش / قائمة الإصلاح / 5050 صوتا / حزب جبهة العمل الإسلامي.

5- خليل عطية / قائمة العدل / 4308 صوتا / مستقل.

* الدائرة الثانية:

1- غازي أحمد حسين بداوي / قائمة النخبة / 4281 صوتا / مستقل.

2- فايز إسماعيل محمد بصبوص / قائمة تكامل / 2411 صوتا / مستقل.

3- ضرار علي محمود حراسيس / قائمة الشهامة / 3448 صوتا / مستقل.

4- أيوب عبد الكريم خميس خميس / قائمة الإصلاح / 4927 صوتا / حزب جبهة العمل الإسلامي.

5- أحمد جميل عبد القادر عشا / قائمة الفجر / 3748 صوتا / مستقل.

6- عبد علي محمد عليان / قائمة التغيير / 2483 صوتا / مستقل.

* الدائرة الثالثة:

1- عمر النبر (مقعد مسيحي)/ قائمة المستقبل عمّان/ 2701 صوت / مستقل.

2- خلدون حينا (مقعد شركسي)/ قائمة المستقبل عمّان/ 2011 صوتا / مستقل.

3- خالد البستنجي / قادمون / 4326 صوتا / مستقل.

4- أحمد الصفدي / قائمة المستقبل عمّان / 3780 صوتا / مستقل.

5- صالح العرموطي / قائمة الإصلاح / 4239 صوتا / مستقل.

6- حسين الحراسيس / قائمة تقدّم / 3214 صوتا / مستقل.

* الدائرة الرابعة:

1- محمد يحيى محمد المحارمة / قائمة الهمة / 7953 صوتا / مستقل.

2- مغير عبدالله مغير هملان / قائمة وطن / 4178 صوتا / مستقل.

3- خير عبدالله عياد أبو صعيليك / قائمة القدس الشريف / 6249 صوتا/ حزب الجبهة الأردنية الموحدة.

4- عبد الله منور أحمد أبو زيد / قائمة الشعب / 5670 صوتا / مستقل.

* الدائرة الخامسة:

1- ينال عبد السلام نور الدين فريحات / قائمة الإصلاح / 4956 صوتا / مستقل.

2- أسامة نايف سالم الرحيل / قائمة البيرق / 4794 صوتا / مستقل.

3- نمر عبد الحميد عبد الله سليحات / قائمة الراية / 5989 صوتا / حزب الوفاء الوطني.

4- فراس جميل علي السواعير / قائمة الصباح / 3698 صوتا / مستقل.

5- ناجح محمد قبلان العدوان / قائمة المجد / 2708 صوتا / مستقل.

6- نصار حسن سالم القيسي / قائمة العزم / 4501 صوتا / مستقل.

7- عدنان يلدار الخاص مشوقه (المقعد الشركسي) / قائمة الإصلاح/ 4411 صوتا / حزب جبهة العمل الإسلامي.

كوتا المرأة: ميادة إبراهيم/ قائمة الإصلاح الوطني / 6356 صوتا / مستقلة.

– محافظة إربد:

*الدائرة الأولى:

1- عبد المنعم صالح شحادة العودات / قائمة العدالة / 4982 صوتا / مستقل.

2- محمد دياب عبد الرحمن جرادات / قائمة العهد / 3375 صوتا / مستقل.

3- خالد أحمد فالح الشلول / قائمة الشعب / 4406 أصوات / مستقل.

4- محمد احمد محمود العبابنه / قائمة التعاون / 5155 صوتا / مستقل.

5- زهير سالم الحامد الدخل الله / قائمة النور / 3312 صوتا / مستقل.

6- راشد محمد سليمان الشوحه / قائمة الميزان / 3158 صوتا / مستقل.

*الدائرة الثانية:

1- خالد أبو حسان / قائمة العدالة / 13600 صوت/ مستقل.

2- عبد السلام ذيابات / قائمة الشعبية / 10463 صوتا / مستقل.

3- يحيى عبيدات / قائمة الهمة / 5469 صوتا / مستقل.

4- فواز الزعبي / قائمة الفقير / 7971 صوتا / مستقل.

*الدائرة الثالثة:

1- سالم العمري / قائمة موطني / 5655 صوتا / حزب الوسط الإسلامي.

2- يسار خصاونة / قائمة الميثاق / 4168 صوتا / مستقل.

3- محمد شطناوي / قائمة النور / 4158 صوتا / مستقل.

4- وائل رزوق/ قائمة النور / 4473 صوتا/ عن المقعد المسيحي / مستقل.

*الدائرة الرابعة:

1- جعفر محمود احمد ربابعه / قائمة الفرسان / 4630 صوتا / حزب الوسط الإسلامي.

2- مجحم حمد حسين الصقور / قائمة الوفاء / 8361 صوتا / مستقل.

3- محمد تيسير عبد القادر العبد الله المساعد بني ياسين / قائمة الاتحاد / 3382 صوتا / مستقل.

4- علي سليمان محمد الغزاوي / قائمة الليمونة / 5025 صوتا / مستقل.

5- عطا حسين إبراهيم ابداح / قائمة التغيير / 2938 صوتا / مستقل.

كوتا المرأة: آمال ضيف الله سليم البشير / قائمة العدالة / 9771 صوتا / مستقلة.

– محافظة البلقاء:

1- أحمد السراحنة / قائمة أردن الغد / 5574 صوتا / مستقل.

2- طلال النسور / قائمة العدالة / 4966 صوتا / مستقل.

3 – نضال الحياري / قائمة فرسان البلقاء / 3692 صوتا/ مستقل.

4 – فادي العدوان / قائمة الاتحاد / 4599 صوتا/ مستقل.

5 – عبد الحليم مروان الحمود / قائمة الكرامة/ 4860 صوتا / مستقل.

6 – عماد العدوان / قائمة الوفاء / 4487 صوتا / مستقل.

7 – عارف السعايدة / قائمة معا للتجديد / 5019 صوتا/ مستقل.

8 – محمد العلاقمة / قائمة البركة موطني / 4820 صوتا/ حزب الوسط الإسلامي.

9 – رائد السميرات (المقعد المسيحي) / قائمة مجد البلقاء / 3321 صوتا / مستقل.

10 – ضرار الداود (المقعد المسيحي) / قائمة الكرامة / 4128 صوتا/ مستقل.

كوتا المرأة: دينا عوني البشير/ قائمة الكرامة / 4341 صوتا / مستقلة.

– محافظة الكرك:

1 – علي الطراونة / قائمة الكرك / 3057 صوتا / مستقل.

2 – أحمد القطاونة / قائمة الإصلاح / 4773 صوتا / حزب جبهة العمل الإسلامي.

3 – سالم الضمور / قائمة أهل العزم / 2854 صوتا / مستقل.

4- غازي الذنيبات / قائمة الراية / 4159 صوتا / مستقل.

5 – أيمن المجالي / قائمة الكرامة / 3134 صوتا / مستقل.

6 – طالب الصرايرة / قائمة الثبات / 3763 صوتا / مستقل.

7 – عودة النوايشة / قائمة النصر / 3704 صوتا / مستقل.

8 – هيثم الزيادين (المقعد المسيحي) / قائمة الكرامة / 3948 صوتا / مستقل.

9 – جميل العشوش / قائمة أبناء الأغوار / 3894 صوتا / مستقل.

10 – أيمن المدانات (المقعد المسيحي) قائمة الثبات / 4035 صوتا / مستقل.

كوتا: مروة الصعوب / قائمة الإصلاح / 3235 صوتا / مستقلة.

– محافظة معان:

1- محمود إبراهيم الفرجات عن قائمة العهد / 4873 صوتا / مستقل.

2- تيسير محمد كريشان / قائمة المستقبل / 4505 أصوات / مستقل.

3- محمد سليمان الهلالات / قائمة البترا / 4004 أصوات / مستقل.

4- شادي عبدالله فريج / قائمة الكرامة / 3357 صوتا / مستقل.

كوتا المرأة: عائشة الحسنات / قائمة البترا / 3366 صوتا / مستقلة.

– محافظة الزرقاء:

*الدائرة الأولى:

1- سلامة علي البلوي / قائمة الشعب / 5164 صوتا / حزب الوسط الإسلامي.

2- مرزا قاسم بولاد (المقعد الشركسي) / قائمة القرار / 7013 صوتا / مستقل.

3- محمد جميل الظهراوي / قائمة القرار / 6530 صوتا / مستقل.

4- هايل فريح عياش (المقعد المسيحي) / قائمة القرار / 5794 صوتا / مستقل.

5- رائد مصباح رباع / قائمة العدالة / 2749 صوتا / مستقل.

6- محمد عواد الخلايلة / قائمة القمة / 3241 صوتا / مستقل.

7- محمد علي أبو صعيليك / قائمة الإصلاح / 6285 صوتا / مستقل.

8- محمد موسى الغويري / قائمة العزم/ 2425 صوتا / مستقل.

*الدائرة الثانية:

1- أحمد محمد الخلايلة / قائمة العهد / 3549 صوتا / مستقل.

2- علي سالم الخلايلة قائمة المستقبل الزرقاء / 5340 صوتا / مستقل.

3- عمر محمود عقلة الزيود / قائمة تجديد/ 2027 صوتا / مستقل.

4- سليمان خليف عقلة القلاب / قائمة أهل الهمة / 4004 أصوات / مستقل.

كوتا المرأة: رهق محمد سليم الزواهرة / قائمة المستقبل الزرقاء/ 3840 صوتا / مستقلة.

– محافظة المفرق:

1- عبد الكريم الدغمي / قائمة القدس عربية / 8324 صوتا / مستقل.

2- يزن شديفات / قائمة أبناء المفرق / 7173 صوتا / مستقل.

3- نواف الخوالدة / قائمة النشامى / 5927 صوتا / مستقل.

4- إسماعيل المشاقبة / قائمة النور / 4520 صوتا / مستقل.

كوتا المرأة: ريما أبو العيس / قائمة القدس عربية / 5729 صوتا / مستقلة.

– محافظة الطفيلة:

1- عبد الله علي عواد / قائمة الحق / 3386 صوتا / مستقل.

2- محمد السعودي / قائمة الخير / 3186 صوتا / مستقل.

3- محمد المرايات / قائمة العهد / 2251 صوتا / مستقل.

4- أسامة القوابعة / قائمة النشامى / 2159 صوتا / مستقل.

كوتا المرأة: إسلام الطباشات / قائمة الميثاق / 1926 صوتا / مستقلة.

– محافظة مأدبا:

1- عبدالرحيم المعايعة / قائمة مأدبا للعمل والإنجاز / 5067 صوتا / مستقل.

2- نصار الحيصة / قائمة العزم / 4170 صوتا / مستقل.

3- مجدي اليعقوب (مقعد مسيحي) / قائمة الوفاء / 3254 صوتا / مستقل.

4- صالح الوخيان / قائمة التغيير / 3000 صوت / مستقل.

كوتا المرأة: أسماء الرواحنة / قائمة الوفاء / 3566 صوتا / مستقلة.

– محافظة جرش:

1- زيد أحمد العتوم / قائمة أهل العزم / 7286 صوتا / مستقل.

2- عمر العياصرة / قائمة الوطن للجميع / 7101 صوت / مستقل.

3- نواش عقلة القواقزة / قائمة النهضة / 4998 صوتا / مستقل.

4- ماجد محمد الرواشدة / قائمة التغيير / 3654 صوتا / مستقل.

كوتا المرأة: فايزة الشهاب / قائمة أهل العزم / 3990 صوتا / مستقلة.

– محافظة عجلون:

1- خلدون شويات / قائمة جبل عجلون / 5706 أصوات / مستقل.

2- بلال المومني / قائمة التعاون / 5426 صوتا / مستقل.

3- فراس القضاه / قائمة الراشد / 5510 أصوات / مستقل.

4- فريد حداد/ المقعد المسيحي/ قائمة الراشد 6847 صوتا / مستقل.

كوتا المرأة: صفاء المومني (كوتا) / قائمة التعاون 4817 صوتا / مستقلة.

– محافظة العقبة:

1- حسن الرياطي / قائمة النشامى / 3546 صوتا / حزب جبهة العمل الإسلامي.

2- عبيد ياسين / قائمة الإجماع / 3240 صوتا / مستقل.

3- حازم المجالي / قائمة النخوة / 2675 صوتا / مستقل.

كوتا المرأة: روعة الغرابلي / قائمة النشامى 2655 صوتا / مستقلة.

– البادية الشمالية:

1- حابس الشبيب / قائمة رعد الشمال / 7529 صوتا / مستقل.

2- غازي السرحان / قائمة المؤاخاة / 6415 صوتا / مستقل.

3- ذياب شريتح / قائمة الوفاق / 5566 صوتا / مستقل.

كوتا المرأة: هادية السرحان / قائمة المؤاخاة / 4708 أصوات / مستقلة.

– البادية الوسطى:

1- بسام الفايز / قائمة النشامى / 3435 صوتا / مستقل.

2- محمد عناد الفايز / قائمة العهد / 3320 صوتا / مستقل.

3- عبد السلام الخضير / قائمة الفجر / 2385 صوتا / مستقل

كوتا المرأة: عبير الجبور / قائمة النشامى / 2998 صوتا / مستقلة.

– البادية الجنوبية:

1- عيد محمد رجا النعيمات / قائمة الوفاء / 7568 صوتا / مستقل.

2- صالح ساري أبو تايه / قائمة المستقبل المشرق / 6138 صوتا / مستقل.

3- توفيق عبدالله المراعية عن قائمة المجد بـ 5503 أصوات / مستقل.

كوتا المرأة: زينب سلامة سلمان / قائمة الوفاء / 6814 صوتا / مستقلة.