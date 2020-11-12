الخصاونة يعلن استقالة وزير الداخلية، وانتشار وحدات عسكرية وأمنية في عدة مناطق اثر مخالفات جسيمة تلت الانتخابات
أهم العناوين
جرينتش+2 09:17
العقوبات الأمريكية جعلت جبران باسيل أكثر عزّة وحريّة

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني