الهيئة المستقلة للانتخاب تعتمد النتائج النهائية للانتخابات النيابية لأعضاء مجلس النواب التاسع عشر
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“الصحة” تعلن اليوم الخميس شفاء 148 حالة و80 وفاة و5685 اصابة بالكورونا جميعها محلية ليصبح العدد الكلي 132,086

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