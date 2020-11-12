استقالة وزير الداخلية ورئيس الوزراء يعتذر للمواطنين الملتزمين عن اعمال شغب واطلاق نار تلت العملية الانتخابية في بعض المناطق

أعلن رئيس الوزراء وزير الدفاع بشر الخصاونة، أن وزير الداخليّة توفيق الحلالمة تقدّم باستقالته من منطلق المسؤوليّة الأدبيّة، ورُفعت الاستقالة لجلالة الملك عبدالله الثاني، ونسّبت بالموافقة عليها، وذلك بعد “مظاهر احتفال، وشغب تلت العملية الانتخابية، وحمل للسلاح، واستخدامه في بعض المناطق”.

وقدم الخصاونة اعتذاره بقوله: “نأسف ونعتذر لغالبيّة المواطنين الملتزمين، ونعاهدهم باتخاذ الإجراءات الرادعة بحقّ المخالفين”، وستجري الملاحقات القانونيّة بحقّ المخالفين، وهذه أولويّة حكوميّة لن تتهاون فيها.

وأشار رئيس الوزراء إلى وجود أولويّة لتشريع قانون يضبط استخدام المواطنين للأسلحة والذخائر.

وأعلن الخصاونة انتشار وحدات من القوات المسلحة الجيش العربي، قبل الإيجاز الصحفي، وتكثفت وانتشرت وحدات من الأمن العام، وقال “سيلقى كل من خالف القانون وكل من خالف حظر التجول وكل من تجاوز على القانون جزاؤه القانوني وفق المنظومة القانونية القائمة”.

وتحدث عن “مخالفات جسيمة للقانون بالصورة العامة مع الأسف بعد إغلاق الصناديق، وفي بعض المناطق تحديدا كان هنالك مخالفات جسيمة وهذه المخالفات بصدد أن نعالجها وعالجنا بعضها بالأمس ونحيي أفراد الأمن العام على جهدهم المستمر والدؤوب لحفظ أمن وسلامة المجتمع ونحيي قواتنا المسلحة”.