أجواء لطيفة في أغلب المناطق وفرصة لنزول زخات خفيفة متفرقة

تكون الأجواء اليوم الخميس لطيفة الحرارة في أغلب مناطق المملكة، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وهناك فرصة لهطول زخات خفيفة ومتفرقة من المطر على فترات في أجزاء مختلفة من المملكة قد يصحبها الرعد أحياناً في المناطق الشمالية الشرقية، وتكون الرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة.

وحذرت إدارة الأرصاد الجوية، من احتمال تشكل الضباب في ساعات الصباح الباكر في المرتفعات الجبلية ومناطق البادية، وخطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي قد تشهد هطول المطر.

وبحسب التقرير اليومي، تبقى الأجواء خلال اليومين المقبلين، لطيفة الحرارة في أغلب مناطق المملكة، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 22 – 13 درجة مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 18 – 10، وفي مرتفعات الشراة 19 – 8 ، وفي مناطق البادية 23 – 12، وفي مناطق السهول 21 – 12، وفي الأغوار الشمالية 29 – 17، وفي الأغوار الجنوبية 30 – 20، وفي البحر الميت 29 – 18، وفي خليج العقبة 28 – 19 درجة مئوية.

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