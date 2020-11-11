عبوة ناسفة في مقبرة لغير المسلمين بجدة ووقوع عدة إصابات/ فيديو

فرانس24

أدى هجوم بعبوة ناسفة، اليوم الأربعاء، في مقبرة لغير المسلمين في جدة ثاني كبرى المدن السعودية إلى إصابة عدد من الأشخاص، حسب ما أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية.

ووقع الاعتداء خلال مراسم إحياء ذكرى انتهاء الحرب العالمية الأولى المصادفة لـ11 تشرين الثاني/نوفمبر 1918، حيث كان يشارك في الاحتفالات عدد من القناصل بينهم قنصل فرنسا.

وقد أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية إصابة عدد من الأشخاص بجروح في هجوم بعبوة ناسفة وقع في مقبرة لغير المسلمين في جدة غرب السعودية خلال مراسم إحياء ذكرى اتفاق الهدنة في 11 تشرين الثاني/نوفمبر 1918.

وقالت الخارجية في بيان لها “استهدفت المراسم التي كانت تجري في ذكرى انتهاء الحرب العالمية الأولى في مقبرة لغير المسلمين في جدة والتي كان يشارك فيها عدد من القناصل بينهم قنصل فرنسا، باعتداء بعبوة ناسفة هذا الصباح، ما أدى الى وقوع عدد من الجرحى”. ونددت الخارجية بـ”حزم بالعمل الجبان غير المبرر”.

ومن جانبها، أفادت قناة “الإخبارية” السعودية بأن قوات الأمن فرضت طوقا أمنيا متكاملا حول مقبرة لغير المسلمين في جدة.

ونقلت القناة عن مراسلها في موقع الحدث أن “الحالة الأمنية مستقرة في محيط مقبرة لغير المسلمين بجدة وبانتظار بيان يوضح تداعيات الحادثة”