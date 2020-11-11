"الصحة" تعلن اليوم الثلاثاء شفاء 216 حالة و91 وفاة و5996 اصابة بالكورونا جميعها محلية ليصبح العدد الكلي 120,982
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بمشاركة عباس واشتية.. تشييع جثمان صائب عريقات ظهر اليوم الاربعاء من رام الله الى اريحا/ فيديو

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