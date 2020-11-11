بمشاركة عباس واشتية.. تشييع جثمان صائب عريقات ظهر اليوم الاربعاء من رام الله الى اريحا/ فيديو

رام الله/ أريحا: بمشاركة رئيس دولة فلسطين محمود عباس، جرى ، ظهر اليوم الاربعاء، تشييع جثمان أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات، من مقر الرئاسة بمدينة رام الله.

وقد شارك في مراسم التشييع الرسمية رئيس الوزراء محمد اشتية، وأعضاء من اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير، والمركزية لحركة “فتح”، والحكومة، وأفراد عائلته.

واصطف حرس الشرف أثناء وصول جثمان الراحل الكبير عريقات إلى مقر الرئاسة، وعزف النشيد الوطني الفلسطيني.

وألقى الرئيس والمشاركون نظرة الوداع الأخيرة على جثمانه، قبل أن يتوجه الموكب الجنائزي إلى مسقط رأسه في مدينة اريحا، لمواراته الثرى.

وفي أريحا، بدأ المئات من جماهير الضفة ومدينة أريحا صباح يوم الأربعاء، بالمشاركة في جنازة أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية د.صائب عريقات.