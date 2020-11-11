النسب النهائية للاقتراع في الدوائر الانتخابية في المملكة



عمان 10 تشرين الثاني (بترا)- اعلنت الهيئة المستقلة للانتخاب، نسب الاقتراع النهائية في الدوائر الانتخابية في المملكة حتى اغلاق الصناديق عند الساعة التاسعة مساء.

وجاءت النسب على النحو التالي:عمان الاولى 83ر14 بالمئة، عمان الثانية 87ر13 بالمئة، عمان الثالثة 66ر11 بالمئة، عمان الرابعة 25.59 بالمئة، عمان الخامسة 05ر 17 بالمئة.

إربد الاولى 28.48 بالمئة، إربد الثانية 45.37 بالمئة، إربد الثالثة 09ر39 بالمئة، إربد الرابعة 77ر43 بالمئة .

البلقاء 27ر36 بالمئة، الكرك 54.58 بالمئة، معان 50.2 بالمئة، الزرقاء الاولى 72ر15 بالمئة، الزرقاء الثانية 27.99 بالمئة، المفرق 45.36 بالمئة، الطفيلة 26ر49 بالمئة، مادبا 08ر45 بالمئة، جرش 86ر50 بالمئة، عجلون 41ر49 بالمئة، العقبة 76ر37 بالمئة، دائرة بدو الشمال 56.69 بالمئة، دائرة بدو الوسط 56.69 بالمئة، دائرة بدو الجنوب 74ر65 بالمئة.

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