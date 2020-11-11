اجواء لطيفة اليوم وغدا وفرصة لهطول زخات خفيفة متفرقة

تكون الأجواء اليوم الأربعاء لطيفة الحرارة في أغلب مناطق المملكة، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، مع وجود فرصة لهطول زخات خفيفة ومتفرقة من المطر على فترات في أجزاء مختلفة من المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، بحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية.

وتحذر “الأرصاد الجوية” من احتمال تشكل الضباب في ساعات الصباح الباكر في المرتفعات الجبلية العالية واجزاء من البادية، وخطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي قد تشهد هطول المطر.

بحسب التقرير، تبقى الأجواء خلال اليومين المقبلين، لطيفة في أغلب مناطق المملكة، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، مع وجود فرصة لهطول زخات خفيفة ومتفرقة من المطر في أجزاء مختلفة من المملكة، وتكون الرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم بين 21 – 12 درجة مئوية، المرتفعات الشمالية 18 – 10، مرتفعات الشراة 18 – 8 ، البادية 23 – 12، السهول 22 – 11، وفي الاغوار الشمالية 28 – 17، الأغوار الجنوبية 30 – 20، البحر الميت 29 – 19، وفي خليج العقبة 29 – 18 درجة مئوية.

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