آخر النتائج الأولية غير الرسمية لانتخابات مجلس النواب التاسع عشر

قال رئيس اللجنة الخاصة لإقليم الوسط منصور الحديدي، إن القائمة الأولية للدائرة الأولى في عمّان، شملت أندرية حواري، سليمان أبو يحيى، عبدالرحمن عوايشة، موسى هنطش، وخليل عطية.

وأضاف أنه في الدائرة الثالثة فاز عن المقعد المسيحي ومن قائمة المستقبل عمّان عمر النبر بـ 2701 صوتا، وخلدون حينا عن المقعد الشركسي، ومن قائمة المستقبل عمّان بـ 2011 صوتا، وخالد البستنجي عن قائمة “قادمون” بـ 4326 صوتا، أحمد الصفدي عن قائمة المستقبل عمّان بـ 3780 صوتا، حسين الحراسيس عن قائمة تقدم بـ 3214 صوتا، وصالح العرموطي عن قائمة الإصلاح بـ 4239 صوتا، وعن عمّان الرابعة، محمد المحارمة، مغير الهملان، خير أبو صعليك، وعبدالله أبو زيد.

وتابع الحديدي أنه نجح في الزرقاء الثانية كل من أحمد الخلايلة، على الخلايلة، عمر الزيود، وسليمان القلاب، وعن دائرة بدو الوسط، فاز كل من بسام الفايز، محمد الفايز، وعبدالسلام خضير، عبير الجبور عن مقعد الكوتا.

وأعلن رئيس اللجنة الخاصة لإقليم الجنوب للانتخابات النيابية القاضي محمد العجارمة، نتائج أولية غير رسمية لانتخابات مجلس النواب التاسع عشر في محافظتي الطفيلة والعقبة.

وفاز في محافظة الطفيلة محمد أحمد المرايات عن قائمة العهد وحصل على 2251 صوتا، وأسامة القوابعة عن قائمة النشامى 2159 صوتا، وعبدالله علي عواد عن قائمة الحق 3387 صوتا، ومحمد إسماعيل السعودي عن قائمة الخير 3186 صوتا، وفازت بالكوتا النسائية إسلام صالح الطباشات بحصولها على 1926 صوتا عن قائمة الميثاق.

وفاز في محافظة العقبة عبيد أحمد ياسين عن قائمة الإجماع وحصل على 3240 صوتا، وحسن صلاح الرياطي عن قائمة النشامى 3546 صوتا، وحازم صالح المجالي عن قائمة النخوة 2675 صوتا، وفازت بالكوتا النسائية روعة سليمان الغرابلي عن قائمة النشامى بـ 2655 صوتا.

وفي البادية الجنوبية، فاز عيد محمد رجا النعيمات عن قائمة الوفاء بـ 7568 صوتا، وصالح ساري أبو تايه عن قائمة المستقبل المشرق بـ 6138 صوتا، وتوفيق عبدالله المراعية عن قائمة المجد بـ 5509 أصوات، وزينب سلامة سلمان عن قائمة الوفاء بـ 6814 صوتا.

وأعلنت اللجنة الخاصة لإقليم الشمال للانتخابات النيابية أن في محافظة عجلون، فاز خلدون شويات من قائمة جبل عجلون، وبعدد أصوات بلغت 5706، ثم بلال المومني من قائمة التعاون وبأصوات بلغت 5426، ثم فراس القضاه من قائمة الراشد وبأصوات بلغت 5510، وعن المقعد المسيحي فريد حداد من قائمة الراشد وبأصوات بلغت 6847، وصفاء المومني (كوتا) من قائمة التعاون وبـ 4817 صوتا.

وفي محافظة المفرق، فاز نواف الخوالدة من قائمة النشامى بحصوله على 5927 صوتا، وعبد الكريم الدغمي من قائمة القدس عربية بـ 8324 صوتا، وإسماعيل الجرايدة من قائمة النور بـ 4520 صوتا، ويزن شديفات من قائمة أبناء المفرق بـ 7173 صوتا، وريما أبو العيس (كوتا) من قائمة القدس عربية بـ 5729 صوتا.

وبحسب مراسلي المملكة، فاز في الدائرة الرابعة لمحافظة العاصمة، في نتائج أولية غير رسمية، فاز محمد المحارمة من قائمة الهمة، بـ 7953 صوتا، ثم مغير الهملان من قائمة وطن بـ 4178 صوتا، وخير أبو صعيليك عن قائمة القدس الشريف بـ 6249 صوتا، وعبدالله أبو زيد عن قائمة الشعب بـ 5037 صوتا.

وعن دائرة بدو الشمال، فاز ذياب شريتح من قائمة الوفاق وحصل على 5566 صوتا، وحابس الشبيب من قائمة رعد الشمال بـ 7529 صوتا، وغازي السرحان من قائمة المؤاخاة بـ 6415 صوتا، وهادية السرحان (كوتا) بـ 4708 أصوات.

وفي الدائرة الثالثة من محافظة إربد التي بلغت فيها نسبة التصويت 39.1%، فاز سالم العمري من قائمة موطني وبـ 5655 صوتا، ثم يسار خصاونة من قائمة الميثاق وبـ 4168 صوتا، ومحمد شطناوي من قائمة النور وبـ 4158 صوتا، وعن المقعد المسيحي وائل رزوق بـ 4473 صوتا.

وفاز في الدائرة الثانية لمحافظة إربد، خالد أبو حسان عن قائمة العدالة بـ 13600 صوتا، وعبدالسلام ذيابات عن قائمة الشعبية بـ 10463 صوتا، ويحيى عبيدات عن قائمة الهمة بـ 5469 صوتا، وفواز الزعبي عن قائمة الفقير بـ 7971 صوتا.

وفي البادية الوسطى، فاز بسام الفايز من قائمة النشامى بـ 3435 صوتا، ومحمد عناد الفايز عن قائمة العهد بـ 3320 صوتا، وعبد السلام الخضير من قائمة الفجر بـ 2385 صوتا، وعبير الجبور (كوتا) من قائمة النشامى بـ 2998 صوتا.

وفي محافظة معان، فاز محمود إبراهيم الفراجات عن قائمة العهد بـ 4873 صوتا، وتيسير محمد كريشان عن قائمة المستقبل بـ 4505 أصوات، ثم محمد سليمان الهلالات عن قائمة البترا بـ 4004 أصوات، وشادي عبدالله فريج من قائمة الكرامة بـ 3357، وعائشة الحسنات (كوتا) عن قائمة البترا بـ 3366 صوتا.

وعن محافظة جرش، فاز زيد أحمد العتوم عن قائمة أهل العزم بـ 7285 صوتا، وعمر العياصرة عن قائمة الوطن للجميع بـ 7102، ثم نواش عقلة القواقزة عن قائمة النهضة بـ 5034 صوتا، وماجد محمد الرواشدة عن قائمة التغيير بـ 3664 صوتا، وفايزة عضيبات (كوتا) من قائمة أهل العزم بـ 3985 صوتا.

وفي محافظة مأدبا، فاز عبدالرحيم المعايعة عن قائمة مأدبا للعمل والإنجاز بـ 5064 صوتا، ثم نصار الحيصة بـ 4170 صوتا عن قائمة العزم، ومجدي اليعقوب بـ 3254 صوتا عن قائمة الوفاء، وصالح الوخيان عن قائمة التغيير بـ 3000 صوت، وأسماء الرواحنة (كوتا) عن قائمة الوفاء بـ 3566 صوتا.