هيئة كبار العلماء السعودية تصنف الإخوان المسلمين “منظمة إرهابية” تتستر بالدين وتمارس ما يخالفه من الفرقة وإثارة الفتنة

أعلنت هيئة كبار العلماء السعودية، اليوم الثلاثاء، تصنيف جماعة الإخوان المسلمين “منظمة إرهابية” لا تمثل منهج الإسلام.

ونشر الحساب الرسمي للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء السعودية، على “تويتر” تغريدة جاء فيها، أن هيئة كبار العلماء تقول إن: “جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام، وإنما تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لهدي ديننا الحنيف، وتتستر بالدين وتمارس ما يخالفه من الفرقة وإثارة الفتنة والعنف والإرهاب”.

وأشارت الهيئة إلى أنه “كل ما يؤثر على وحدة الصف حول ولاة أمور المسلمين من بث شبه وأفكار، أو تأسيس جماعات ذات بيعة وتنظيم، أو غير ذلك، فهو محرم بدلالة الكتاب والسنة. وفي طليعة هذه الجماعات التي نحذر منها جماعة الإخوان المسلمين، فهي جماعة منحرفة، قائمة على منازعة ولاة الأمر والخروج على الحكام، وإثارة الفتن في الدول، وزعزعة التعايش في الوطن الواحد”.

وتابعت: “ومنذ تأسيس هذه الجماعة لم يظهر منها عناية بالعقيدة الإسلامية، ولا بعلوم الكتاب والسنة، وإنما غايتها الوصول إلى الحكم، ومن ثم كان تاريخ هذه الجماعة مليئاً بالشرور والفتن، ومن رَحِمها خرجت جماعاتٌ إرهابية متطرفة عاثت في البلاد والعباد فساداً مما هو معلوم ومشاهد من جرائم العنف والإرهاب حول العالم”.

وأكد بيان الهيئة، أنه ينبغي على الجميع الحذر من هذه الجماعة، وعدم الانتماء لها، أو التعاطف معها.