"الصحة" تعلن اليوم الثلاثاء شفاء 216 حالة و91 وفاة و5996 اصابة بالكورونا جميعها محلية ليصبح العدد الكلي 120,982
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تمديد الاقتراع في جميع الدوائر الانتخابية بالمملكة لمدة ساعتين

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